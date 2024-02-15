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З кісточками чи без? Як правильно їсти гранат, а кому взагалі не варто цього робити

Гранат - корисний, але не для всіх (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Як правильно їсти гранат і чи можуть його кісточки зашкодити організму - питання, що цікавить багатьох. Водночас деяким людям краще не їсти гранат взагалі, або ж суттєво обмежити його присутність у раціоні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисний гранат, чи можна їсти його з кісточками, а також кому взагалі не варто вживати цей фрукт.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Klopotenko, Medfond, Quora.

Чим корисний гранат

Гранат - корисний з багатьох причин. У ньому мало калорій і жиру, проте він містить велику кількість вітамінів і клітковини.

Фолієва кислота регулює функції органів кровотворення, що позитивно впливають на роботу кишківника й печінки, красу волосся та шкіри.

Калій, магній і фосфор корисні для серцево-судинної та нервової систем, допомагають з виробленням енергії та ще кількома сотнями важливих для організму процесів.

Крім того, гранат є надійним джерелом вітаміну С та антиоксидантів, які захищають організм від пошкоджень вільними радикалами, котрі можуть викликати серйозні хронічні захворювання та навіть рак.

Плоди граната мають потужний протизапальний ефект, що обумовлено, зокрема, присутністю в його складі антиоксиданту - пунікалагіна.

Вживання граната або ж його соку знижують запальні процеси в організмі та мають позитивний вплив на здоров'я серця.

Поліфеноли, наявні в гранатах, можуть підвищувати витривалість під час фізичних вправ.

Проведені у пробірках і на людях дослідження виявили також, що екстракт граната може допомогти зменшити утворення каменів у нирках.

Гранатові сполуки борються зі шкідливими мікроорганізмами і можуть захистити, наприклад, ротову порожнину (зменшуючи ріст мікробів, які можуть сприяти неприємному запаху з рота та карієсу).

Насамкінець вживання граната може допомогти підтримати здоров'я кишкового мікробіому, який відіграє ключову роль у багатьох аспектах здоров'я людини.

Смачні й корисні плоди гранату можна вживати більшості людей (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи можна їсти гранат з кісточками

На думку американського експерта з правильного харчування Люсії Гарсіа, насіння граната насправді дуже корисне для організму - його можна жувати й ковтати.

Такий спосіб вживання цього фрукту може максимізувати поглинання поживних речовин.

Варто зазначити, що насіння граната багате поліфенолами, вітаміном С і вітаміном Е. Комбінація цих трьох інгредієнтів має сильну антиоксидантну дію.

Проведені низкою науковців дослідження показали, що антиоксидантні властивості насіння граната у 3,5 раза вище, ніж у вина чи зеленого чаю, а також у 48 разів вище, ніж у вітаміну С і вітаміну Е.

Насіння граната може ефективно видаляти вільні радикали, захищати клітини та сповільнювати процес їх старіння.

Дехто стверджує також, що поліфеноли граната можуть долати гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), боротися з вільними радикалами в мозку і покращувати його роботу.

Насамкінець, насіння граната містить значну кількість клітковини, яка сприяє моториці шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин, виводить токсини та є дуже корисною для здоров'я шлунково-кишкового тракту в цілому.

Кому не можна їсти гранат

Гранат і гранатовий сік, споживаний у помірних кількостях, безпечний для більшості людей. Водночас декому все ж таки варто обмежити, або й повністю відмовитись від вживання цього фрукта.

Не радять їсти гранат (особливо з кісточками):

  • дітям до двох років
  • при алергії та індивідуальній непереносимості
  • при хворобах травного тракту
  • людям з діабетом
  • людям з низьким тиском (щоб не знизити його ще більше)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пітахаю, ківано і ще 9 незвичних, але корисних фруктів, які треба скуштувати.

Читайте також, чи можна їсти часто помело та грейпфрут - що відомо про їхню користь чи шкоду для організму.

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