В кишківнику був 6-сантиметровий патрон: у Київській області хлопчик проковтнув кулю

У місті Боярка Київської області в орагнізмі хлопчика виявили пулю. Лікарі видалили з кишкового тракту 6-сантиметровий патрон
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Київської обласної дитячої лікарні".
Хлопчик з Білогородки пережив несподівану пригоду. Гуляючи містом, де проходила лінія фронту у 2022 році, він знайшов кулю і випадково її проковтнув. Перелякані батьки доставили хлопчика до лікарні, де провели рентгенографію.
Після визначення точного місця стороннього предмету його було успішно вилучено з шлунково-кишкового тракту. Відтепер куля стала частиною лікарняної колекції.
Медики нагадують, що батькам варто проводити бесіди з дітьми, аби запобігти аналогічних випадків. Якщо дитина випадково проковтнула сторонній предмет, необхідно негайно звернутися по допомогу лікарів.
Основні ознаки, що дитина проковтнула копійку, батарейку чи інший сторонній предмет
Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, можуть з'являтися такі симптоми:
Головна небезпека в тому, що ці симптоми з'являються не одразу, а на 2-3 день. А за цей час ситуація вже може стати досить серйозною.
Однією з найсерйозніших проблем є, коли дитина проковтнула батарейку. Адже цей предмет взаємодіє з кислотою, яка присутня у шлунку, та може швидко зруйнуватися. Це викликає хімічний опік. А тому якщо дитина проковтнула батарейку, потрібно її якомога швидше витягнути.
Раніше ми повідомляли, що у Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика, який проковтнув годинник.
Також ми писали, що у кишківнику дитини виявили 20 магнітів, які були з'єднані між собою.