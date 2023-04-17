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Кішка часто лягає вам на груди чи живіт: що це значить насправді

Чому кішки люблять лягати на живіт чи груди (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кішки часто люблять вмоститися на животі чи грудях домочадців, помурчати і солодко там потягнутися.

Чому вони так роблять - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Головна причина поведінки тварини досить проста

Виявляється, кішка забирається на груди або живіт господаря не просто тому, що їй так захотілося.

Тварин насправді приваблюють мірні звуки биття серця людини, а також похитування живота при диханні. Це заспокоює кішку, дає їй відчуття спокою та безпеки.

Якщо годованець заснув у вас на грудях, це означає, що він повністю вам довіряє.

Ще кілька причин такої поведінки

Кішка виражає любов до господаря. Тварини насторожено ставляться до незнайомців і навряд чи виявлять прихильність до людей, яких не знають або їм не подобаються.

Намагається зблизитися. Кішки використовують запах як ознаку території та володіння. Годованець, який любить лежати на грудях людини, може намагатися залишити на ньому свій запах як мітку або знак того, що вона належить їй.

Робить це інстинктивно. Кішки від природи налаштовані на те, щоб робити речі, які нагадують їм про материнську прихильність. Сон на грудях того, кого вони люблять і кому довіряють, відповідає цим звичкам.

Раніше ми писали, що вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали "лисиця".

Також дізнайтеся, чому кіт прокидається рано-вранці і не дає господарям спати.

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