У Кишиневі повісився біженець із України: деталі трагедії

Деталі самогубства українця у Кишиневі

Зазначається, що трагедія сталася 1 листопада близько 07:40 у багатоквартирному будинку на Piața Gării. У житлі було виявлено тіло 23-річного біженця з України.

Тіло хлопця виявила дівчина жертви, також уродженка України.

Слідчі припускають, що хлопець наклав на себе руки, оскільки ознак насильницької смерті виявлено не було.

Тіло молодика доправили до Центру судово-медичної експертизи. Розслідування ведеться для з'ясування всіх обставин трагедії.

Зі 140 центрів, відкритих у Молдові на початку повномасштабної війни в Україні, зараз працюють 52. Третина з них заповнені частково. 2500 осіб, які живуть у центрах, будуть проконсультовані щодо житла та нових умов.