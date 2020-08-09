Не только кишечная инфекция: украинцам рассказали, где запрещено купаться

Украинцам рассказали, где лучше не купаться. Врач-инфекционист Андрей Алферов рассказал, что в летний сезон на пляжах вырастает риск получить опасное инфекционное заболевание – кишечную палочку, лептоспироз и другие. Также он рассказал, как отличить пригодные для купания пляжи.

"Риски концентрации возбудителей выше там, где меньше скорость течения и меньше глубина. То есть теоретически, если заплыть подальше и там нырять, то риск заражения инфекционными заболеваниями меньше. Там же, где вода стоячая, где нет особого течения, то само собой возрастает риск заразиться той или иной инфекцией – и необязательно это кишечная инфекция", - отметил инфекционист в эфире телеканала "Украина 24".

По данным медика, не очень популярной, но достаточно распространенной инфекцией является лептоспироз, который приводит к инвалидности и даже летальному исходу.

"Еще одна инфекция, которая распространена, особенно на юге, но широкой общественности малоизвестна – это лептоспироз. Это довольно опасное заболевание, которое нередко заканчивается или инвалидностью, или смертью. Им также можно заразиться в стоячей воде при микротравмах кожи. И проявляется оно высокой лихорадкой, болями в мышцах, пожелтением кожи, нарушением функций печени и почек", - рассказал он.

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