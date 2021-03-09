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В Кировоградской области погиб годовалый малыш от переохлаждения: ускользнул от взрослых на улицу

Новина українською → Кировоградская область, Вторник 09 марта 2021 13:05
В Кировоградской области погиб годовалый малыш от переохлаждения: ускользнул от взрослых на улицу В Кировоградской области насмерть замерз годовалый ребенок (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Кировоградской области обнаружили годовалого мальчика, который умер от переохлаждения на улице. Трагедия произошла в Новоукраинском районе 6 марта.

Детали гибели годовалого ребенка сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Кировоградской области.

Известно, что годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Пока взрослые хватились ребенка, он успел замерзнуть и погибнуть от переохлаждения. 6 марта в полицию обратилась мать ребенка.

Тело малыша было обнаружено на территории населенного пункта, в котором он проживал. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.

"Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по статье 166 Криминального кодекса Украины. Обстоятельства события выясняют следователи", - рассказала пресс-секретарь Генерального управления Национальной полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

На родителей заведено дело по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Ровно из-за кота погиб четырехмесячный младенец.

А также мы писали о том, что известный французский политик и миллиардер погиб в авиакатастрофе.

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