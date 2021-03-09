В Кировоградской области погиб годовалый малыш от переохлаждения: ускользнул от взрослых на улицу
В Кировоградской области обнаружили годовалого мальчика, который умер от переохлаждения на улице. Трагедия произошла в Новоукраинском районе 6 марта.
Детали гибели годовалого ребенка сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Кировоградской области.
Известно, что годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Пока взрослые хватились ребенка, он успел замерзнуть и погибнуть от переохлаждения. 6 марта в полицию обратилась мать ребенка.
Тело малыша было обнаружено на территории населенного пункта, в котором он проживал. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.
"Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по статье 166 Криминального кодекса Украины. Обстоятельства события выясняют следователи", - рассказала пресс-секретарь Генерального управления Национальной полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.
На родителей заведено дело по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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