Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021: перебивал певицу и снимал себя

Стоит отметить, что от этого бренда у него была не только маска, но и жилетка, и украшение на шее.

Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко (фото: eurovision.tv)

Киркоров отметил, что ему приятно работать с Натальей Гордиенко, поскольку она артистичная личность и мать-одиночка. Он также вспомнил, как ездил на конкурс с другими своими подопечными, Димой Биланом, Ани Лорак и Сергеем Лазаревым.

Филипп Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021 (видео: YouTube)

На другом видео с бирюзовой дорожки можно увидеть, как Киркоров есть конфеты и угощает Наталью Гордиенко.

Филипп Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021 (видео: YouTube)

Иностранцы прокомментировали поведение Киркорова на бирюзовой дорожке.