Кіркоров ледь не зґвалтував співака-підлітка. Ломакін розкрив деталі інциденту з путіністом (відео)

"Я в тому віці взагалі не знав про те, що в світі існують люди, які, ну, такі. Я просто дитиною був.. Але потім, коли я подивився, вже коли я дізнався і згадав, як він на мене дивився, я такий: а, так це не просто його такий особливий погляд", - пригадав співак.

"Він натякає на щось дитині, а я не розумію, тому що це взагалі не в моєму всесвіті", - додав він.

За словами артиста, одного разу Кіркоров підійшов до нього зі своїм охоронцем. Це сталося після одного з ефірів проекту "Х-фактор", у якому він брав участь. Путініст почав робити йому компліменти, а потім заявив, що той "витяг золотий квиток".

Микита Ломакін (скріншот)

Кіркоров запевняв Ломакіна що всі, кому він таке казав, потім нібито ставали дуже успішними. Також скандальний артист запросив юного співака на концерт в Ялті.

Ломакін тоді сильно зрадів. Він думав, що зустріч з Кіркоровим дійсно зробить його популярним. Про щось погане Микита навіть не здогадувався. Хоча його намагалися про це попередити. Директорка дитячої студії, в якій він навчався, одразу почала казати, що Кіркоров небезпечний.

"Ти що! Він же гей та педофіл. Микито, обережно!" - пригадав слова тієї жінки артист.

Але він не повірив та вирушив в Ялту. Коли він приїхав, люди з команди Кіркорова почали казати йому дивні речі. Вони запевняли, що Микита має "щось попити, заснути", а потім "навіть не зрозуміти, як це робиться".

Тоді Ломакін почав хвилюватися та потроху здогадуватися, про що взагалі йдеться.

Ломакін пригадав про неприємний інцидент з Кіркоровим (скріншот)

"Філіп не хотів, щоб я йшов до нього з друзями і так далі Він сказав: "Ні, в нас зустріч з тобою тільки, сам на сам", - пригадав Микита.

Директорка його студії, яка знала концертного директора Кіркорова, спробувала його врятувати. Людина, яка працювала на путініста, сказала, аби Ломакін телефонував мамі та кликав її в Ялту, нібито її кличе сам Філіп.

"Буде з тобою все добре. Будеш з мамою, він тобі нічого не зробить", - запевняв директор Кіркова.

На щастя, матір Ломакіна швидко приїхала. Вона не знала, що коїться. Вона навіть пішла з ним в номер до Кіркорова, аби подарувати йому квіти. Коли ж Філіп побачив, що підліток прийшов з мамою, він був ошелешений й намагався приховати емоції. І в той момент з туалету вийшов Сергій Сосєдов.

Ломакін розповів про зустріч з Кіркоровим та Сосєдовим (скріншот)

"Я не знаю, досі не можу собі цього уявити. От що було б взагалі з моїм життям", - заявив Ломакін.

Після цього, десь за місяць після концерту, на якому Микита дивом уникнув "приватної" зустрічі з артистом, той йому зателефонував. Кіркоров питав, як у Ломакіна справи.

Микита не зумів поставити його на місце, адже був юним та соромився. Замість цього він лише розповів, що нині займається кар'єрою та збирає гроші на кліп. У відповідь на це Ломакін почув дивну тираду.

Філіп сказав, що "шлях артиста дуже важкий, а шансів практично немає". І Кіркоров просив Ломакіна пам'ятати, що коли йому буде важко, він нібито може звернутися до "важкої артилерії". Йшлося про те, що співак має попросити путініста по допомогу.

За словами співака, нині, вже коли він підняв тему неадекватної поведінки Кіркорова з дітьми, він отримав повідомлення. Люди, які в дитинстві були артистами, танцюристами та просто дотичними до шоу-бізнесу, знали про все це.

"Всі знають, що всередині, що Кіркоров багато чого мутить такого", - заявив Микита.