Киркоров с детьми чуть не разбился в самолете: мне сложно говорить (видео)

Филипп Киркоров попал в опасную ситуацию - российский певец возвращался самолетом с гастролей в Болгарии и в аэропорту Домодедово возникло ЧП. Об этом артист рассказал росСМИ.

На выступление в Варну Киркоров отправился со своей семьей - они также летели с ним вместе и обратно домой. Когда самолет приземлялся в Подмосковье, снижение было очень резким. Затем шасси коснулось взлетной полосы, после чего лайнер снова поднялся в небо и зашел на второй круг. Как пишет ресурс "360", артист назвал пилотов настоящими профессионалами своего дела" - Филипп уверен, что им удалось спасти жизни людей.

"Пилоты молодцы. Ситуация, наверное, была внештатная. Наш полет из Варны мог закончиться и по-другому... Так было угодно Богу, чтобы все закончилось хорошо сегодня", - рассказал Киркоров.

Фото: скриншот

Он отметил, что теперь успокаивает детей, которые сильно переживали из-за инцидента.

"Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх. Остальное было уже в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение... Извините, мне сложно говорить, потому что все испугались, и дети, и взрослые", - сказал певец.

Видео: YouTube / Телеканал 360

Как сообщалось ранее, недавно Филипп Киркоров заявил о готовности в качестве путинского эмиссара говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским на предмет улучшения отношений между странами. Артист также в завуалированной форме признал, что считает окупированный РФ Крым украинским.

Также мы писали о том, что ранее Филипп Киркоров устроил громкий скандал на похоронах российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни.

Отметим, что недавно Светлана Лобода и ее команда отказались летать на самолетах Sukhoi Superjet-100 после катастрофы в Шереметьево, произошедшей 5 мая и унесшей жизни 41 человека.