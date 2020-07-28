В Кирилловке женщина держала ребенка на цепи: видео шокировало сеть

В Кирилловке очевидцы сняли на видео, как женщина держит ребенка на цепи
В Кириловке Запорожской области произошел странный инцидент. Люди заметили, что женщина на пляже держала ребенка на цепи, когда он сидел на шезлонге и что-то пил.
Автор видео предположил, что женщина так сделала, чтобы мальчик никуда не ушел и не потерялся. Видео было опубликовано на Instagram-странице "Запорожье".
В Кирилловке женщина посадила ребенка на цепь (видео: instagram.com/its_zp)
"50 оттенков Кирилловки", - подписали под видео.
Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию, и отметили, что это вовсе не смешно.
Напомним, Кирилловка ушла под воду после сильного ливня.
Ранее в Приморском посаде Запорожской области мужчина привел на пляж лошадь и завел ее в воду искупаться.