В Кирилловке пьяный мужчина из-за украинского языка убил чемпиона по джиу-джитсу

По словам родственника, на сына Николая напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня.

Мужчина предложил парню выйти на улицу и выяснить отношения, Николай согласился, так как был уверен в своих силах, но оппонент достал нож и нанес удар в область сердца.

Скриншот с Facebook

Олег Балабатько сообщил, что похороны Николая состоятся завтра, 8 ноября, в Кирилловке.

Стоит отметить, что Николай был единственным сыном известного местного предпринимателя и советника президента по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.

(фото: facebook.com/oleg.balabatko)

Двоюродная сестра Николая опубликовала общую фотографию с ним.

Карина с Николаем (фото: facebook.com/karyna.balabatko)

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