В Кирилловке отдыхающая провалилась на пляже в "братскую могилу" для медуз

Отдыхающая Людмила Новицкая призвала прекратить такую практику, ведь могут пострадать и взрослые, и дети.

"Уважаемые отдыхающие, я понимаю, что существует проблема с медузами, но хочется попросить, пожалуйста, не ройте огромные ямы на берегу и не устраивайте "братские могилы" (присыпая сверху песочком!!!) Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте - смешного мало!" - говорится в публикации.

В комментариях она уточнила, что из ямы с медузами ее вытаскивали четверо мужчин, и "было не до смеху".

Также в сети отметили, что подобные ямы-ловушки копают на пляжах практически у самой воды.

"Сама видела: роют и сами их туда бросают! В этом году это какой-то ритуал... и при всем при этом их меньше не становиться, а запах жутчайший..." - пишут юзеры.

Так, в сети объясняют, что на курорте отдыхающие и сотрудники баз отдыха закапывают песком медуз-корнеротов в этих ямах, чтобы избежать запаха разложения, но это не всегда удается.

В Кирилловке на пляже устраивают ловушки для медуз (фото: ria-m.tv)