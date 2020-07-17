В Кирилловке чудом спасли рыбаков, которых из-за непогоды уносило в море: появилось видео

В курортной Кирилловке из-за непогоды чуть не унесло в Азовское море рыбаков, которые отправились за уловом на резиновых лодках.

Мужчин в беде по счастливой случайности заметили работники сферы развлечений, которые и провели спасательную операцию. Об этом передает "РИА Мелитополь".

Рыбаков пересадили на "банан", а их лодки отбуксировали к берегу.

Сам инцидент произошел в 13 июля вечером, когда на пляже внезапно испортилась погода, разразилась гроза и хлынул ливень. В акватории Кирилловки поднялся сильный ветер, который дул от берега. И вот рыбаков на лодках высокими волнами стало упорно уносить все дальше от береговой линии.

"Ребята, когда идете ловить рыбу - смотрите погоду. Потому что уносит в море. Мы потом проводим спасательные операции, спасаем людей... Нереальный дождь пошел, ветер с берега всех уносит в море. Это вообще случайность, что мы ехали домой и нашли этих людей. А то искало бы их ГСЧС", - рассказала одна из участниц спасательной операции, которая сняла процесс на видео.

Также девушка настоятельно призвала граждан, которые собрались рыбачить под дождем, быть бдительными и ставить в известность других людей - чтобы в случае непогоды и опасности те могли "присматривать" и информировать спасательные службы. В противном случае не известно, когда бы о рыбаках вспомнили и начали поисковые работы.

Видео: В Кирилловке рыбаков чуть не унесло в море сильным ветром с берега

Видео: В Кирилловке спасли рыбаков, которых из-за непогоды уносило в море

Ранее сообщалось, что на выходных на популярном курорте Кирилловка пронеслось два смерча, которые сняли на видео.

Напомним также, что недавно туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море, из-за которого тонут даже первоклассные пловцы.