Кира Рудык шокировала парламент: как выглядит лидер "Голоса" после похудения

Глава политической партии "Голос" Кира Рудык на днях показала результаты своего похудения. Народный депутат сменила рацион, улучшила сон, активно занимается спортом.
Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.
В новом политическом сезоне Кира похвасталась и новым стилем в Верховной раде.
Сразу заметно, что Кира Рудык начала отдавать предпочтение приталенным жакетам. Дважды на прошлой пленарной неделе народный депутат надела модель британского бренда "Victoria Beckham": белый жакет соединила с черной юбкой от украинского "Duality" и туфлями на шпильке от испанского "Loewe". Второй раз нардеп выбрала уже черный жакет от "Victoria Beckham" с черными брюками от "Duality" и туфлями малайзийского "Jimmy Choo".
"Я системно работала и до сих пор работаю над своим телом. Предпочитаю здоровые и легкие продукты. Для меня важно всегда быть в тонусе, иметь много энергии и выносливости, быть продуктивной. А этого невозможно достичь без заботы о своем организме. Поэтому ответственно следую всем советам своего эндокринолога и тренера. Радуюсь, что внутренние изменения проявляются и снаружи, поэтому с радостью подчеркиваю новые и приятные для меня изменения новыми образами", - прокомментировала Кира Рудык.
Также политик появлялась в парламенте в сером жакете от английской "Emilia Wickstead" с черными блузой легендарного американского бренда "Michael Kors" и брюками от молодого украинского "Duality". Пятничный образ в Раде - белый жакет от "Proenza Schouler", черная юбка "Duality" и сумка от французского дома моды "Chloe".
Как сообщалось, также Кира Рудык, глава партии "Голос", любит светлые лаконичные наряды. Этой осенью она неоднократно появлялась на публике и в Верховной раде в белом, бежевом, кремовом и сером цветах.