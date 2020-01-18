Кипяток в Ocean Plaza: новые жуткие данные о пострадавших (видео)

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza, который случился 13 января, привел к госпитализации и амбулаторному лечению множества посетителей и продавцов магазинов. Во время аварии на теплотрассе, когда здание затопило кипятком, люди не могли самостоятельно выбраться и оказывались в адской ловушке. Одним из пострадавших, который прокомментировал ситуацию, был охранник ТЦ, помогавший людям выбраться из здания.

Охранник ТРЦ Николай на руках вынес на улицу девушку, которая чуть не погибла в горячей воде. Она была сотрудницей одного из магазинов. В результате происшествия девушка травм не получила и уже вернулась к работе.

"Она видимо не поняла, что это кипяток. Она начала кричать от боли. Я как-то схватил ее на руки и понес", - рассказал Николай в комментарии ТСН.

Также он добавил, что в среднем уровень кипятка был равен 10-15 сантиметрам.

"Многие кричали. Мы не могли разобраться, откуда раздавались крики. Все было в тумане", - рассказал мужчина.

Самоотверженная помощь Николая посетителям и сотрудникам ТРЦ привела к тяжелым травмам – ожогам рук и верхних частей стоп. Сейчас он лечится дома в Мариуполе.

Новые подробности о пострадавших в результате потопа в ТРЦ Ocean Plaza

В "Киевтеплоэнерго" пообещали возместить ущерб всем пострадавшим в инциденте. Для этого надо собрать ряд документов. В частности, справки и выписки из больницы, чеки из аптек. Кроме того, сделать больничный и взять справку с работы, которая содержит информацию, сколько было потрачено средств из зарплаты во время лечения.

Напомним, что ранее в одном из наибольших ТРЦ Украины случился пожар.