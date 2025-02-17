Кіноа чи рис? Дієтолог розповіла, що справді корисніше для здоров'я

Що таке кіноа

Кіноа відома своїм злегка горіховим смаком і високим вмістом клітковини, білка, вітамінів і мінералів. Природно не містить глютену. Біла кіноа є найпоширенішою формою, але є й інші різновиди.

Дієтолог Міранда Галаті розповіла, що вживання кіноа мінімізує значні коливання цукру в крові та забезпечить стабільнішу енергію та апетит. Також містить багато важливих мікроелементів для підтримки здоров’я та метаболізму, включаючи мідь, залізо, цинк і фолієву кислоту.

У 45 г міститься:

калорій - 170

вуглеводів - 29 г

клітковина - 3 г

цукор - 2 г

білок - 6 г

кальцій - 19,8 мг

залізо - 1,8 мг

Кіноа (фото: Freepik)

Чим корисний рис

Рис - це злакове зерно, доступне в багатьох сортах, включаючи білий та коричневий. Рис природно не містить глютену, а довгозернистий коричневий вважається найздоровішим видом.

Він містить такі важливі мікроелементи, як марганець, селен і ніацин. Якщо ви виберете коричневий рис, ви також отримаєте користь від додаткової кількості клітковини та мікроелементів.

У 100 г довгозернистого коричневого рису міститься:

калорій - 366

вуглеводів - 76,7 г

клітковина - 3 г

білок - 7,25 г

кальцій - 8 мг

калій - 250 мг

Рис (фото: Freepik)

Кіноа корисніша за рис?

Кіноа та рис можуть вписатися в здорову дієту. Кіноа перевершує рис з точки зору контролю рівня цукру в крові та щільності поживних речовин, оскільки вона містить додаткову клітковину, білок, вітаміни та мінерали.

Варто знати, що кіноа - чудова заміна рису, щоб отримати додаткові корисні поживні речовини. Щоб зробити заміну, просто приготуйте кіноа відповідно до інструкцій на упаковці та замініть 1 склянку кіноа на 1 склянку рису.