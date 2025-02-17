Кіноа чи рис? Дієтолог розповіла, що справді корисніше для здоров'я

Кіноа та рис можуть бути схожими на смак, але це дуже різні продукти. Однак, один з цих круп містить більше користі для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Кіноа відома своїм злегка горіховим смаком і високим вмістом клітковини, білка, вітамінів і мінералів. Природно не містить глютену. Біла кіноа є найпоширенішою формою, але є й інші різновиди.
Дієтолог Міранда Галаті розповіла, що вживання кіноа мінімізує значні коливання цукру в крові та забезпечить стабільнішу енергію та апетит. Також містить багато важливих мікроелементів для підтримки здоров’я та метаболізму, включаючи мідь, залізо, цинк і фолієву кислоту.
У 45 г міститься:
Рис - це злакове зерно, доступне в багатьох сортах, включаючи білий та коричневий. Рис природно не містить глютену, а довгозернистий коричневий вважається найздоровішим видом.
Він містить такі важливі мікроелементи, як марганець, селен і ніацин. Якщо ви виберете коричневий рис, ви також отримаєте користь від додаткової кількості клітковини та мікроелементів.
У 100 г довгозернистого коричневого рису міститься:
Кіноа та рис можуть вписатися в здорову дієту. Кіноа перевершує рис з точки зору контролю рівня цукру в крові та щільності поживних речовин, оскільки вона містить додаткову клітковину, білок, вітаміни та мінерали.
Варто знати, що кіноа - чудова заміна рису, щоб отримати додаткові корисні поживні речовини. Щоб зробити заміну, просто приготуйте кіноа відповідно до інструкцій на упаковці та замініть 1 склянку кіноа на 1 склянку рису.
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