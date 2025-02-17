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Кіноа чи рис? Дієтолог розповіла, що справді корисніше для здоров'я

Понеділок 17 лютого 2025 13:30
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Кіноа чи рис? Дієтолог розповіла, що справді корисніше для здоров'я Дієтолог розповіла, яка різниця між рисом і кіноа (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кіноа та рис можуть бути схожими на смак, але це дуже різні продукти. Однак, один з цих круп містить більше користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Що таке кіноа

Кіноа відома своїм злегка горіховим смаком і високим вмістом клітковини, білка, вітамінів і мінералів. Природно не містить глютену. Біла кіноа є найпоширенішою формою, але є й інші різновиди.

Дієтолог Міранда Галаті розповіла, що вживання кіноа мінімізує значні коливання цукру в крові та забезпечить стабільнішу енергію та апетит. Також містить багато важливих мікроелементів для підтримки здоров’я та метаболізму, включаючи мідь, залізо, цинк і фолієву кислоту.

У 45 г міститься:

  • калорій - 170
  • вуглеводів - 29 г
  • клітковина - 3 г
  • цукор - 2 г
  • білок - 6 г
  • кальцій - 19,8 мг
  • залізо - 1,8 мг

Кіноа чи рис? Дієтолог розповіла, що справді корисніше для здоров'яКіноа (фото: Freepik)

Чим корисний рис

Рис - це злакове зерно, доступне в багатьох сортах, включаючи білий та коричневий. Рис природно не містить глютену, а довгозернистий коричневий вважається найздоровішим видом.

Він містить такі важливі мікроелементи, як марганець, селен і ніацин. Якщо ви виберете коричневий рис, ви також отримаєте користь від додаткової кількості клітковини та мікроелементів.

У 100 г довгозернистого коричневого рису міститься:

  • калорій - 366
  • вуглеводів - 76,7 г
  • клітковина - 3 г
  • білок - 7,25 г
  • кальцій - 8 мг
  • калій - 250 мг

Кіноа чи рис? Дієтолог розповіла, що справді корисніше для здоров'яРис (фото: Freepik)

Кіноа корисніша за рис?

Кіноа та рис можуть вписатися в здорову дієту. Кіноа перевершує рис з точки зору контролю рівня цукру в крові та щільності поживних речовин, оскільки вона містить додаткову клітковину, білок, вітаміни та мінерали.

Варто знати, що кіноа - чудова заміна рису, щоб отримати додаткові корисні поживні речовини. Щоб зробити заміну, просто приготуйте кіноа відповідно до інструкцій на упаковці та замініть 1 склянку кіноа на 1 склянку рису.

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Також ми писали, як вибрати якісний рис і перевірити крупу на підробку.

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