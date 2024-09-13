Ці звички та харчування під час менопаузи допоможуть схуднути та підтримати молодість орагнізму

Організм жінки за своє життя зазнає різних біологічних та гормональних змін. Після 40 років настає період менопаузи. Під час нього важливо подбати про своє харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
До того ж варто уникати чипсів, крекерів, надто обробленого хліба та білого цукру. І навіть якщо раніше ви із задоволенням переносили алкоголь, то метаболізм під час менопаузи стає важчим. Іноді червоне вино може стимулювати більше гістамінових реакцій.
Найефективніша дієта для жінки в період клімаксу - це та, яка забезпечує схуднення на півтора, один кілограм у місяць. Насправді - це навіть не дієта, а система здорового харчування, якої треба дотримуватися постійно.
Раціональне харчування позбавить зайвих кілограмів і сприятиме зменшенню симптомів менопаузи.
Раніше ми повідомляли про 5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити.
Також читайте, чому виникає рання менопауза та які ознаки можуть на це вказувати.