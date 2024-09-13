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Ці звички та харчування під час менопаузи допоможуть схуднути та підтримати молодість орагнізму

Що їсти під час менопаузи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Організм жінки за своє життя зазнає різних біологічних та гормональних змін. Після 40 років настає період менопаузи. Під час нього важливо подбати про своє харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що відбувається під час менопаузи

Які продукти їсти

 

Чого не повинно бути в раціоні

До того ж варто уникати чипсів, крекерів, надто обробленого хліба та білого цукру. І навіть якщо раніше ви із задоволенням переносили алкоголь, то метаболізм під час менопаузи стає важчим. Іноді червоне вино може стимулювати більше гістамінових реакцій.

Найефективніша дієта для жінки в період клімаксу - це та, яка забезпечує схуднення на півтора, один кілограм у місяць. Насправді - це навіть не дієта, а система здорового харчування, якої треба дотримуватися постійно.

Раціональне харчування позбавить зайвих кілограмів і сприятиме зменшенню симптомів менопаузи.

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