Якими ліками можна замінити Німесил: лікар назвав безрецептурні препарати

Що таке Німесіл

Німесулід - це протизапальний препарат зі знеболювальною та жарознижувальною дією. Не є сильним знеболюючим, протипоказаним при хворобах печінки. Його не рекомендують вживати за високої температури через зростання шкідливого впливу на печінку при лихоманці. Рекомендований для лікування головного, зубного болю, менструального болю, болю у хребті та суглобах коротким курсом. Протипоказаний дітям віком до 12 років.

Які безрецептурні препарати замінять Німесіл?

1. Парацетамол (панадол, ефералган, піарон). Є дорослі та дитячі форми.

2. Ібупрофен (нурофен, бруфен, імет). Є дорослі та дитячі форми.

3. Мефенамінова кислота. Дітям від 5 років та дорослим (дитячі та дорослі дози відрізняються).

4. Анальгін. Дорослим та дітям з 12 років (тільки для короткочасного лікування).

5. Зотек, декстемп (дексибупрофен). Вдосконалений ібупрофен. Лише для дорослих.

6. Ацетилсаліцилова кислота 500 мг (аспірин). Тільки для дорослих, небажано при бронхіальній астмі та високій температурі.

7. Напроксен (налгезин). Для дорослих та дітей старше 16 років.

8. Комбіновані знеболювальні та жарознижувальні (аскофен, цитрамон, спазмалгон, седальгін плюс, грип, фервекс). Лише для лікування коротким курсом.