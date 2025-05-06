Кім Кардашян визвірилася на охоронця Met Gala 2025, який ледь не зганьбив її на весь світ

Ще до того, як зірка дісталася до синьої доріжки Met Gala, охоронець випадково наступив на довгий шлейф її сукні. Інцидент стався на виході з готелю Ritz-Carlton у Нью-Йорку, де Кім перебувала разом із дочкою.

За словами експерта з читання по губах Ніколи Хіклінг, у момент роздратування Кім визвірилася на нього.

"Ти можеш дивитися, куди йдеш?" - з роздратуванням вимовила зірка.

Звернення Кім також прокоментувала експертка з мови тіла Інбаал Хонігман. За її словами, Кардашян ще до інциденту почувалася нервово в тісній сукні та робила дрібні кроки на носочках.

"Коли охоронець наступив на шлейф і Кім ледь не впала, її реакція була майже автоматичною: вона різко обернулася, зробила зневажливий жест рукою, різко підняла підборіддя та гучно висловила претензію, щоб точно її почули", - зазначила експертка.



Кім Кардашян (фото: Getty Images)

Яке вбрання обрала Кім Кардашян

Кім Кардашян вибрала для заходу чорний шкіряний ансамбль Chrome Hearts з крокодилячої шкіри, що складався з корсета з асиметричними плечима і спідниці з довгим шлейфом.

Свій лук вона доповнила шкіряним капелюхом, що закривав половину її обличчя, а також розкішним багатоярусним діамантовим кольє на шиї від Moussaieff, краплеподібними сережками з діамантами у вухах і каблучками з великими діамантами на руках.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян - американська медійна особистість, зірка реаліті-шоу, акторка та підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".



Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)