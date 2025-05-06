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Кім Кардашян визвірилася на охоронця Met Gala 2025, який ледь не зганьбив її на весь світ

Вівторок 06 травня 2025 17:10
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Кім Кардашян визвірилася на охоронця Met Gala 2025, який ледь не зганьбив її на весь світ Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Катерина Собкова

У Нью-Йорку відбулася найголовніша подія в модній індустрії - щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2025, де світові знаменитості виблискували у всій красі. Однак із Кім Кардашян сталася неприємна ситуація.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Tyla.

Ще до того, як зірка дісталася до синьої доріжки Met Gala, охоронець випадково наступив на довгий шлейф її сукні. Інцидент стався на виході з готелю Ritz-Carlton у Нью-Йорку, де Кім перебувала разом із дочкою.

За словами експерта з читання по губах Ніколи Хіклінг, у момент роздратування Кім визвірилася на нього.

"Ти можеш дивитися, куди йдеш?" - з роздратуванням вимовила зірка.

Звернення Кім також прокоментувала експертка з мови тіла Інбаал Хонігман. За її словами, Кардашян ще до інциденту почувалася нервово в тісній сукні та робила дрібні кроки на носочках.

"Коли охоронець наступив на шлейф і Кім ледь не впала, її реакція була майже автоматичною: вона різко обернулася, зробила зневажливий жест рукою, різко підняла підборіддя та гучно висловила претензію, щоб точно її почули", - зазначила експертка.
Кім Кардашян визвірилася на охоронця Met Gala 2025, який ледь не зганьбив її на весь світ
Кім Кардашян (фото: Getty Images)

Яке вбрання обрала Кім Кардашян

Кім Кардашян вибрала для заходу чорний шкіряний ансамбль Chrome Hearts з крокодилячої шкіри, що складався з корсета з асиметричними плечима і спідниці з довгим шлейфом.

Свій лук вона доповнила шкіряним капелюхом, що закривав половину її обличчя, а також розкішним багатоярусним діамантовим кольє на шиї від Moussaieff, краплеподібними сережками з діамантами у вухах і каблучками з великими діамантами на руках.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян - американська медійна особистість, зірка реаліті-шоу, акторка та підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
Кім Кардашян визвірилася на охоронця Met Gala 2025, який ледь не зганьбив її на весь світ
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

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