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Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі (фото)

Четвер 07 березня 2024 18:13
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Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян завжди вміла ошелешити публіку своїми сміливими образами, але цього разу її лук є не лише сміливим, а ще й трохи ризикованим.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян показала відвертий образ

Кім Кардашьян - модниця і це факт, адже вона щоразу доводить, наскільки унікальне відчуття смаку вона має. Оскільки жінка ще й модельєрка, яка має власний бренд одягу, то створювати образи вона вміє грамотно.

Для кожної події, Кардашьян вибирає такі речі, які можуть зачепити погляди широкої аудиторії на світських заходах, а також її підписників у соціальних мережах.

Крайній образ моделі вийшов дуже відвертим та цікавим, оскільки вона одягнула шубу у леопардовому принті на оголене тіло. Це ніби витівка для коханого, але ні, в такому образі Кардашьян завітала на модний показ.

Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі (фото)Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі (фото)

Кім Кардашьян показала сміливий образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Свій дуже сміливий образ Кім доповнила оригінальними широкими окулярами, шкіряним поясом для шуби, туфлями чоботами чорного кольору, які взула на колготки та величезною сумкою також у чорному кольорі.

Модель вирішила не розпускати волосся, тому зібрала його у високий рівний хвіст, а ось її макіяж був як завжди у нюдових відтінках.

На фотокартках можна побачити, як Кім обіграла свій образ, адже шубу вона показала й у закритому вигляді й у відкритому, що дозволило їй показати зону декольте та оголити груди, а це дуже сміливий вчинок.

Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі (фото)Кім Кардашьян показала сміливий образ на оголеному тілі (фото)

Кім Кардашьян показала сміливий образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми розповідали, як Кім Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом.

Також читайте, що Кім Кардашьян показала, як носити чорну сукню з мережива.

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