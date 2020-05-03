ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке: что случилось

STYLERПерсоны    03.05.2020 - 11:17
Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке: что случилось
Ким Чен Ын с красным следом на руке (фото: flickr.com/koreanet)

Появление Ким Чен Ына вызвало некоторые вопросы

Лидер КНДР Ким Чен Ын чувствует себя вполне хорошо, несмотря на перенесенную операцию. После 20-дневного отсутствия он побывал на открытии завода по производству удобрений вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками. На руке правителя публика заметила загадочный след, передает The Mirror.

1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в провинции Пхеннан-Намдо, где торжественно разрезал ленточку. На фото Ким Чен Ын выглядит вполне здоровым, несмотря на слухи о плохом состоянии.

Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке: что случилосьКим Чен Ын на открытии завода по производству удобрений (фото: kcna.kp)

Специалист в сфере медицины из США рассказал, что красные следы, которые были обнаружены на руке Ким Чен Ына, могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Напомним, что эксперты рассказали, кто возглавит КНДР при смерти Ким Чен Ына. Имя младшей сестры правителя Ким Е Чжон фигурирует чаще всего, однако специалисты исключают такой вариант.

Мы писали, что обнародована настоящая причина предсмертного состояния Ким Чен Ына.

А также о том, что в Южной Корее назвали возможную причину исчезновения Ким Чен Ына из публики. В Сеуле предполагают, что причиной исчезновения лидера КНДР может быть не болезнь, а меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.

Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына Появилось видео первого публичного выхода Ким Чен Ына после слухов о смерти
Новости Украины Ким Чен Ын
Lite
On Top