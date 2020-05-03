Ким Чен Ын после исчезновения появился с загадочным следом на руке: что случилось

Ким Чен Ын с красным следом на руке (фото: flickr.com/koreanet)

Появление Ким Чен Ына вызвало некоторые вопросы

Лидер КНДР Ким Чен Ын чувствует себя вполне хорошо, несмотря на перенесенную операцию. После 20-дневного отсутствия он побывал на открытии завода по производству удобрений вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками. На руке правителя публика заметила загадочный след, передает The Mirror.

1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в провинции Пхеннан-Намдо, где торжественно разрезал ленточку. На фото Ким Чен Ын выглядит вполне здоровым, несмотря на слухи о плохом состоянии.

Ким Чен Ын на открытии завода по производству удобрений (фото: kcna.kp)

Специалист в сфере медицины из США рассказал, что красные следы, которые были обнаружены на руке Ким Чен Ына, могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Напомним, что эксперты рассказали, кто возглавит КНДР при смерти Ким Чен Ына. Имя младшей сестры правителя Ким Е Чжон фигурирует чаще всего, однако специалисты исключают такой вариант.

Мы писали, что обнародована настоящая причина предсмертного состояния Ким Чен Ына.

А также о том, что в Южной Корее назвали возможную причину исчезновения Ким Чен Ына из публики. В Сеуле предполагают, что причиной исчезновения лидера КНДР может быть не болезнь, а меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.