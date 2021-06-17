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В киевской больнице цинично грабят пациентов: забирают деньги на операцию

Автор: Людмила Жукова

В больнице "Медгородок" в Киеве обокрали пожилую женщину, которая несла деньги на операцию. Воры взяли у нее 20 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что двух особей, которые украли деньги, сейчас разыскивают.

"Эти две похабные женщины вчера в Медгородке совершили кражу 20000 грн. Обокрали они пожилую женщину, которая несла эти средства на операцию. Вот и что теперь ей делать? Умирать, так система никак не может справиться с этими ворами?" - сказано в сообщении.

В Медгородке обокрали женщину

В комментариях пользователи отметили, что ромы очень часто способны на такие циничные поступки.

  • Це жах! Придется теперь отменять операцию!
  • Автор ану назви мені "систему" яка впоралась з крадіями?
  • Ромы везде!
  • Тут не посадят, это не канабис.
  • Платите через банк и официально.

Напомним, что в Киеве наглый вор поразил своей дерзостью. Он разбил стекло магазина и ворвался туда, чтобы забрать кассу.

Как мы писали ранее, в Киеве показали рабочую схему воровства банды ромов. Они нагло обманывают прохожих людей на улицах столицы.

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