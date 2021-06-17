В киевской больнице цинично грабят пациентов: забирают деньги на операцию

В больнице "Медгородок" в Киеве обокрали пожилую женщину, которая несла деньги на операцию. Воры взяли у нее 20 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

В комментариях пользователи отметили, что ромы очень часто способны на такие циничные поступки.

"Эти две похабные женщины вчера в Медгородке совершили кражу 20000 грн. Обокрали они пожилую женщину, которая несла эти средства на операцию. Вот и что теперь ей делать? Умирать, так система никак не может справиться с этими ворами?" - сказано в сообщении.

Отмечается, что двух особей, которые украли деньги, сейчас разыскивают.

Напомним, что в Киеве наглый вор поразил своей дерзостью. Он разбил стекло магазина и ворвался туда, чтобы забрать кассу.

Как мы писали ранее, в Киеве показали рабочую схему воровства банды ромов. Они нагло обманывают прохожих людей на улицах столицы.