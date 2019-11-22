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На киевском вокзале плитка разбила человеку голову (видео)

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 08:33
На киевском вокзале плитка разбила человеку голову (видео)
На вокзале плитка разбила мужчине голову (Коллаж РБК-Украина)

На железнодорожном вокзале в Киеве мужчине упала плитка на голову

На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову. Человек ждал в это время свой поезд. Место ЧП быстро оградили, а кровь с пола пытались быстро вытереть работники вокзала. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева отпала плитка. Все бы ничего, но она упала на мужчину, который ожидал поезд. Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала", - сказано в сообщении.

В Киеве на человека упала плитка (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях и отметили, что ехать поездом уже становится небезопасно.

  • Пострадавший в безопасности, плитку убрали.. Где плитка? На видео голая стена и чистый низ.
  • Сто пудов виноваты минеры !!!
  • Гипер луп пролетел вот и посыпалось.
  • Не, кровь конечно вытирать нельзя было.
  • Не плитка, а покращення.
  • Жестяк.

На киевском вокзале плитка разбила человеку голову (видео)скриншот комментариев (Facebook)

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