На киевском вокзале плитка разбила человеку голову (видео)

На вокзале плитка разбила мужчине голову (Коллаж РБК-Украина)

На железнодорожном вокзале в Киеве мужчине упала плитка на голову

На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову. Человек ждал в это время свой поезд. Место ЧП быстро оградили, а кровь с пола пытались быстро вытереть работники вокзала. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева отпала плитка. Все бы ничего, но она упала на мужчину, который ожидал поезд. Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала", - сказано в сообщении.

В Киеве на человека упала плитка (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях и отметили, что ехать поездом уже становится небезопасно.

Пострадавший в безопасности, плитку убрали.. Где плитка? На видео голая стена и чистый низ.

Сто пудов виноваты минеры !!!

Гипер луп пролетел вот и посыпалось.

Не, кровь конечно вытирать нельзя было.

Не плитка, а покращення.

Жестяк.

скриншот комментариев (Facebook)