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В киевском уличном кафе обнаружили "тайного покупателя": ел прямо с витрины

Автор: Людмила Жукова

В киевском кафе увидели необычного гостя, который угощается выпечкой абсолютно бесплатно. Речь идет о грызуне, которого увидели в витрине кафе на Лесном массиве.

Видео с ним опубликовали на странице Киева Оперативного.

Где увидели мышь

Мышь увидели в кафе Lazzat, недалеко от метро "Лесная"

"Тайный покупатель животного происхождения прошел в середину восточной кухни Lazzat на Лесной. Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы написали, что это просто кошмар и так быть не должно. Некоторые написали, что все хотят есть и мыши не исключение.

  • Значит вкусный штрудель делают.
  • Кошмар!
  • Какая милая мышка.
  • Мышка тоже хочет кушать, кто то подумал сколь сейчас голодных мышей и голубей и ворон? Нет, вы все только про себя думаете.
  • Пусть поест нормально!

Как мы ранее писали, в киевском кафе посетителей ждал неприятный сюрприз.

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Киев