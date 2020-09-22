В киевском ТЦ охранники цинично издеваются над людьми: используют газ

В киевском ТЦ охрана издевается над курьерами
В киевском ТЦ "Оазис" охрана жутко издевается над курьерами, которые хотят воспользоваться лифтом. Сотрудники охранной фирмы не пускают молодых людей в лифт и забрызгивают их там газовыми баллончиками. Видео с этим вопиющим случаем показали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Охрана ТЦ "Оазис" решила, что они решают кому ходить пешком, а кому - ездить на лифте. Так, курьерам они ездить запрещают и даже задувают их баллоном. Мы всегда знали, что любой охранник считает себя самым важным человеком в мире, но это уже перебор", - сказано в сообщении под видео.
Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.
В комментариях украинцы возмутились действиями сотрудников охраны и написали, что они превышают свои полномочия.
Как мы ранее писали, в Днепре охранники торгово-развлекательного центра зверски избили 13-летнего подростка.