В киевском ТЦ охранники цинично издеваются над людьми: используют газ

В киевском ТЦ "Оазис" охрана жутко издевается над курьерами, которые хотят воспользоваться лифтом. Сотрудники охранной фирмы не пускают молодых людей в лифт и забрызгивают их там газовыми баллончиками. Видео с этим вопиющим случаем показали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Охрана ТЦ "Оазис" решила, что они решают кому ходить пешком, а кому - ездить на лифте. Так, курьерам они ездить запрещают и даже задувают их баллоном. Мы всегда знали, что любой охранник считает себя самым важным человеком в мире, но это уже перебор", - сказано в сообщении под видео.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

В комментариях украинцы возмутились действиями сотрудников охраны и написали, что они превышают свои полномочия.

Просьба разобраться администрацию ТЦ это явное превышение полномочий охраны, применение газ балончика в общественном месте запрещена, у них нет таких полномочий.

Пацаны с зарплатой 10k чувствуют свою власть хоть над курьерами. Потом в своем селе рассказывают, что они на работе начальники.

Це називається "синдром вахтьора". Коли маленька людинка з маленьким мозочком отримує шматочок влади над оточуючими.

Как мы ранее писали, в Днепре охранники торгово-развлекательного центра зверски избили 13-летнего подростка.