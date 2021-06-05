В киевском Центре вакцинации людей "перебрасывают" в другую очередь: в чем причина

В Киеве в Центре вакцинации от коронавируса некоторых граждан ждал неприятный сюрприз - им отказываются делать прививки в порядке первой очереди, хотя они прибыли в заведение после приглашения.
Об этом 5 июня передает "Сегодня".
Киевляне и гости столицы, которые специально приехали из других городов для вакцинации, накануне получали звонки с приглашениями посетить Центр (просп. Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А) для прививки от COVID-19.
Однако при этом СМС-сообщения им не приходили.
В руководстве Центра вакцинации населения подчеркивают, что без таких СМСок, получить препарат можно, только если стать в общую очередь.
Так, в Центре вакцинации должно быть 2 очереди:
Теперь оказывается, что граждане, которые случайно тут на месте выяснили, что вместо первой очереди им придется перейти во вторую, отказываются от этого, не собираются ожидать и просто уходят.
Напомним, что Центры вакцинации на этих выходных 5 и 6 июня заработали в пяти областях: в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и еще четырех городах Полтавской области.
Добавим также, что украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе.