В киевском Центре вакцинации людей "перебрасывают" в другую очередь: в чем причина

Киевляне и гости столицы, которые специально приехали из других городов для вакцинации, накануне получали звонки с приглашениями посетить Центр (просп. Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А) для прививки от COVID-19.

Однако при этом СМС-сообщения им не приходили.

В руководстве Центра вакцинации населения подчеркивают, что без таких СМСок, получить препарат можно, только если стать в общую очередь.

Так, в Центре вакцинации должно быть 2 очереди:

одна - для тех, получил СМС с приглашением;

вторая (живая очередь) - для тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія", но не получил ответа.

Теперь оказывается, что граждане, которые случайно тут на месте выяснили, что вместо первой очереди им придется перейти во вторую, отказываются от этого, не собираются ожидать и просто уходят.