В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика порезы на теле и перелом ноги

"Она полностью разбилась об моего сына. Все стекло разбилось на мелкие частицы об маленькое тело моего ребенка. Ребенок получил многочисленные травмы и перелом ноги (нижней конечности)", - рассказала женщина.

В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (фото: instagram.com/olya__la)

Она отметила, что пока ехала скорая помощь и полиция, она собирала стекло со своего сына. При этом ее сильно возмутило то, что к ним так никто и не подошел из представителей торгового центра.

В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Не могу молчать, считаю это недопустимым, безответственность этого заведения должна быть наказана. У каждого из нас есть дети, кому, как не нам, защищать их от беды и наказывать обидчиков?!" - добавила мать мальчика.

В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (видео: YouTube)

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