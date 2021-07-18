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В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика порезы на теле и перелом ноги

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 17 июля, в Киеве женщина гуляла с ребенком в ТРЦ Retroville. Она была в развлекательном центре "PAPASHON kibs". Мальчик подошел к витрине с пирожными и вдруг на него упала огромная стеклянная витрина-холодильник.

Об этом рассказала мама мальчика в Instagram.

"Она полностью разбилась об моего сына. Все стекло разбилось на мелкие частицы об маленькое тело моего ребенка. Ребенок получил многочисленные травмы и перелом ноги (нижней конечности)", - рассказала женщина.

В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (фото: instagram.com/olya__la)

Она отметила, что пока ехала скорая помощь и полиция, она собирала стекло со своего сына. При этом ее сильно возмутило то, что к ним так никто и не подошел из представителей торгового центра.

В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Не могу молчать, считаю это недопустимым, безответственность этого заведения должна быть наказана. У каждого из нас есть дети, кому, как не нам, защищать их от беды и наказывать обидчиков?!" - добавила мать мальчика.

В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Дай Бог сил, чтобы это преодолеть, а Лиору сил, чтобы все забыть. Нельзя молчать, нужно писать заявление, писать в соцсетях, делать репосты и их повсюду отмечать;
  • Главное, чтобы бы пупс быстрее пришел в себя и был здоров;
  • Пусть ребенок быстро выздоравливает, а тебе терпения и сил. Все будет прекрасно.

Напомним, в Ужгороде школьник упал с перил набережной. Его сначала парализовало.

Мы также писали о том, что в колледже Ровно во время награждения студентов упало окно.

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Киев