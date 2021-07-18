В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика порезы на теле и перелом ноги

Вчера, 17 июля, в Киеве женщина гуляла с ребенком в ТРЦ Retroville. Она была в развлекательном центре "PAPASHON kibs". Мальчик подошел к витрине с пирожными и вдруг на него упала огромная стеклянная витрина-холодильник.
Об этом рассказала мама мальчика в Instagram.
"Она полностью разбилась об моего сына. Все стекло разбилось на мелкие частицы об маленькое тело моего ребенка. Ребенок получил многочисленные травмы и перелом ноги (нижней конечности)", - рассказала женщина.
В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (фото: instagram.com/olya__la)
Она отметила, что пока ехала скорая помощь и полиция, она собирала стекло со своего сына. При этом ее сильно возмутило то, что к ним так никто и не подошел из представителей торгового центра.
В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (фото: instagram.com/olya__la)
"Не могу молчать, считаю это недопустимым, безответственность этого заведения должна быть наказана. У каждого из нас есть дети, кому, как не нам, защищать их от беды и наказывать обидчиков?!" - добавила мать мальчика.
В Киеве в ТРЦ на мальчика обрушилась витрина (видео: YouTube)
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