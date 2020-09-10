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В киевском ТРЦ расстреляли парня: детали ЧП

Киев, Четверг 10 сентября 2020 21:00
В киевском ТРЦ расстреляли парня: детали ЧП
В Киеве в ТРЦ произошла стрельба (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Стрельба произошла в столичном ТРЦ на Оболони

В Киеве произошла стрельба в торгово-развлекательном комплексе на Оболонском проспекте. В результате инцидента сегодня вечером один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Об этом 10 сентября передали в отделе коммуникации полиции Киева в Facebook.

Предварительно было установлено, что в одном из ТРЦ на Оболони произошел конфликт между потерпевшим - 25-летним парнем - и несколькими неизвестными. Впоследствии один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

Молодой человек получил огнестрельные ранения нижних конечностей.

В полиции добавили, что стреляли из оружия травматического действия.

Сведения об инциденте в ТРЦ поступили правоохранителям в 18:15. На месте происшествия наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.

Также полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы с их помощью выявить злоумышленников.

Правовая квалификация по факту происшествия будет дана уже по результатам всей проверки.

Ранее сообщалось, что под Киевом устроили стрельбу возле жилых домов - разборки между участниками разных банд произошли в городе Украинка.

Также мы писали о том, что недавно в центре Киева в ресторане устроили драку со стрельбой, и после инцидента "копы" нашли в заведении целый арсенал.

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