В киевском транспорте воинов АТО цинично оскорбили: их назвали убийцами

В киевском троллейбусе произошел циничный случай - женщины пенсионного возраста оскорбили защитников Украины, которые воюют на Донбассе. Инцидент произошел в троллейбусе № 38, который следует от Арсенальной до Печерской. Об этом рассказал военный Александр Морозов в Facebook.

Также женщины обвинили воинов в агрессии, которую начала Россия.

"Утро. Киев. 29.10.2019. Обычный рабочий день. Обычный маршрут. Обычный 38 троллейбус, с Арсенальной до Печерской. Обычный ты. Обычные люди рядом. Обычные женщины пенсионного возраста, которые больше всех навоевали", - описал ситуацию Морозов.

Украинский военный привел цитату из разговора пенсионерок.

"Да что тут думать, это же чей-то бизнес...– Ну, да, все будет сразу хорошо у всех, только непонятно пока, что с этими нашими "убийцами" делать... Вы бы что сделали?

– Да что, собрать всех их в кучу, и пусть отстраивают то, что разрушили, пусть вернут все, что награбили!" - процитировал он женщин.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию в комментариях. Некоторые отметили, что так как троллейбус идет до Лавры, контингент там едет соответствующий, то есть приверженец "русского мира".