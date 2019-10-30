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В киевском транспорте воинов АТО цинично оскорбили: их назвали убийцами

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В киевском троллейбусе женщины-пенсионерки оскорбили украинских военных

В киевском троллейбусе произошел циничный случай - женщины пенсионного возраста оскорбили защитников Украины, которые воюют на Донбассе. Инцидент произошел в троллейбусе № 38, который следует от Арсенальной до Печерской. Об этом рассказал военный Александр Морозов в Facebook.

Также женщины обвинили воинов в агрессии, которую начала Россия.

"Утро. Киев. 29.10.2019. Обычный рабочий день. Обычный маршрут. Обычный 38 троллейбус, с Арсенальной до Печерской. Обычный ты. Обычные люди рядом. Обычные женщины пенсионного возраста, которые больше всех навоевали", - описал ситуацию Морозов.

Украинский военный привел цитату из разговора пенсионерок.

"Да что тут думать, это же чей-то бизнес...– Ну, да, все будет сразу хорошо у всех, только непонятно пока, что с этими нашими "убийцами" делать... Вы бы что сделали?

– Да что, собрать всех их в кучу, и пусть отстраивают то, что разрушили, пусть вернут все, что награбили!" - процитировал он женщин.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию в комментариях. Некоторые отметили, что так как троллейбус идет до Лавры, контингент там едет соответствующий, то есть приверженец "русского мира".

  • Дорогеньки наші! Ви там за нас, за мою родину за мою дитину, яка має можливість спокійно навчатись і жити, і за багатьох інших українців, низький уклін вам!!!! Шкода що невсі це розуміють! Особисто я буду підтримувати наших захисників стільки скільки буде потрібно
  • Ви назавжди Герої! Дякую.
  • Моя родина, мої діти, я дякуємо Вам! Ви завжди будете Героями, Захисниками, Справжніми Українцями! Усвідомлювати, що більшість виявилася такою, боляче. Але в історії прогрес завжди був справою меншості. Разом вистоїмо.
  • Не варто забувати, що тролейбус йде до Лаври, а це часто - відповідний контингент МП. Там і інші їздять.
  • На жаль таке лайно у головах багатьох у Західній Україні, якій вважають всі ці трагічні подїї великим бізнесом і війною за інтереси олігархів.

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