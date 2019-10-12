ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину (видео)

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 11:31
В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину (видео)
В Киеве в супермаркете избили вора (Коллаж РБК-Украина)

Охрана магазина жестоко наказала мужчину, который хотел украсть бутылку рома

В Киеве в супермаркете охранники сами наказали вора до приезда полиции. Охрана супермаркета "Фора" применила физическую силу в отношении мужчины, который хотел украсть бутылку рома. Видео с избиением опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. В ролике видно, как сотрудники охранной фирмы наносят удары в лицо вору, сам он лежит в это время на полу.

Инцидент произошел недалеко от метро "Лукьяновская".

"Возле станции метро "Лукьяновская" в "Форе" орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать?" - подписали видео на странице.

Видео: в Киеве охранники жестоко избили вора (Facebook/Киев Оперативный)

Ролик с избиением вызвал большой резонанс в сети и украинцы по-разному на него отреагировали. Одни считают, что охранники поступили правильно и "мало дали" вору. Другие уверены, что в этом должна разбираться полиция.

  • Охрана респект. Молодцы. Мало дали.
  • А я знаю еще такую историю. Пенсионер инвалид скушал в ТЦ конфетку. Его охраники побили, сильно побили. Но милицию никто не вызывал, так отпустили.Через несколько часов он умер, сердце остановилось.Он жил с женой,выпивали, но вели себя тихо. Никто ничего не расследовал, жена через пару дней съехала с квартиры.
  • Ну во-первых, видео не полное. Судя по реплике, воришка сам первый начал. Удары охрана наносит аккуратно, не в жизненно важные органы, но с хорошим воспитательным эффектом. Ну, в общем, я за охрану.
  • Охранники заработали себе статью!
  • Заявление в порядке 214 УПК, снятие побоев, и привет охранникам.
  • Охранник видимо обиженный на донецких. Бедному покоя не дают. Спит и видит сны о донецких.

В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину (видео)

В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину (видео)

Появилось видео избиения полицейскими людей в одесском отделении полиции Подростки пытали мужчину электрошокером ради видео: детали ЧП в Киеве
Новости Украины избиение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь