В киевском метро сделали важное заявление: касается пандемии

Метро в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В метрополитене рассказали, что изменилось из-за пандемии

В метрополитене Киеве сделали важное заявление о загруженности в период пандемии. Отмечается, что пассажиропоток упал почти до 40% от максимально возможного.

Как рассказала заместитель начальника метрополитена Наталия Макогон на онлайн-конференции, людей стало ездить в разы меньше и во многом это связано именно с пандемией.

"Сейчас конкретно пассажиропоток упал, пандемия, людей ездит меньше. Мы не загружены процентов на 60, можно ещё дозагружать. Но до пандемии метрополитен работал на 90%. При возможности перевозки 2 миллионов пассажиров мы в некоторые пиковые моменты – засыпало снегом, люди оставили машины и пришли все в метро – мы перевозили 1,7-1,8 миллиона, и это очень ощущалось", - сообщила Макогон.

Она добавила, что в Киеве есть критическая проблема – строительство новой ветки, которая должна разгрузить 52 станции, которые на данный момент эксплуатируются.

"У нас есть техническая способность интервала. У нас минимальный интервал – 90 секунд в пиковые часы. И это не наша гордость, а критическая необходимость, потому что даже при том, что пассажиропоток упал, он остается достаточно высоким. Есть такой фактор загруженности, когда пассажиропоток делится на количество станций. Он у нас один из самых высоких в Европе точно. Среди средних метрополитенов мы будем в топе, потому что того количества станций, которые есть в Киеве, не хватает", - объяснила заместитель начальника.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.

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