В киевском метро разоблачили наглую попрошайку: появилось видео

В метро Киева бдительная пассажир разоблачила попрошайку, которая пользуясь доверием и состраданием людей, выпрашивает деньги "на лечение внуков". Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

По словам девушки, сделавшей видеозапись, эта бабушка в черном траурном платке ходит по вагонам и просит деньги. Она утверждает, что ее дочь погибла в аварии, а двое детей находятся в больнице.

"А вот еще одна "бедная и несчастная", устраивает цирк - плачет чуть ли не в ноги падает в метро", - пишет девушка.

Причем, таким промыслом женщина занимается в течение более, чем три месяца. Когда же девушка попросила просительницу рассказать подробности "ее горя", сказать, в какой больнице дети, она стала убегать, пряча лицо от камеры.

"Когда подходишь и спрашиваешь "а в какой больнице дети" - она не отвечает, мол - "хочешь, помогай деньгами, а то таких как ты много подходит, только в душу лезут и блабла", - пишет автор видео.

В метро Киева разоблачили попрошайку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отмеить, что решением КГГА от 12 ноября, в Киевском метрополитене запретили попрошайничать, играть на музыкальных инструментах, заходить в грязной одежде и с неприятным запахом. Кроме того, изменились правила провоза крупного багажа, в том числе велосипедов.