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В киевском метро образовалась толкучка: люди не могут попасть в подземку

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 23 февраля, в киевском метрополитене возле входа на станцию "Контрактовая площадь" произошла давка. В час пик собралось множество желающих попасть в подземку, но людям пришлось постоять в очереди.

Сотрудники столичной подземки объяснить эти "пробки" корреспонденту Styler не смогли.

На фото видно, как люди вплотную стоят друг к другу и ждут пока попадут в метро. При этом никто не придерживается социальной дистанции в полтора метра.

Давка в метро на станции "Контрактовая площадь" (фото: Styler)

Возможно это связано с тем, что по данным Киевского метрополитена, с сегодняшнего дня на станции "Контрактовая площадь" начинается плановый ремонт двух эскалаторов. Работы продлятся до 16 мая 2022 года.

Отметим, что на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" также продолжаются капитальные ремонты эскалаторов. Поэтому будьте внимательны, что в час пик там тоже может образоваться толкучка.

В Киевском метрополитене также отметили, что капитальный ремонт эскалаторов производят после пробега в 150-160 тысяч км. Подъемный механизм полностью разбирают, а изношенные детали заменяют.

Эскалаторы на станции "Контрактовая площадь" были введены в эксплуатацию в 1976 году. В последний раз их планово обновляли в 2007 году.

Напомним, стало известно, как будет работать метро Киева в случае боевых действий.

Мы также писали о том, как будут строить станцию метро "Львовская брама" в Киеве.

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Киев