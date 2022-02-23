В киевском метро образовалась толкучка: люди не могут попасть в подземку

На фото видно, как люди вплотную стоят друг к другу и ждут пока попадут в метро. При этом никто не придерживается социальной дистанции в полтора метра.

Давка в метро на станции "Контрактовая площадь" (фото: Styler)

Возможно это связано с тем, что по данным Киевского метрополитена, с сегодняшнего дня на станции "Контрактовая площадь" начинается плановый ремонт двух эскалаторов. Работы продлятся до 16 мая 2022 года.

Отметим, что на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" также продолжаются капитальные ремонты эскалаторов. Поэтому будьте внимательны, что в час пик там тоже может образоваться толкучка.

В Киевском метрополитене также отметили, что капитальный ремонт эскалаторов производят после пробега в 150-160 тысяч км. Подъемный механизм полностью разбирают, а изношенные детали заменяют.

Эскалаторы на станции "Контрактовая площадь" были введены в эксплуатацию в 1976 году. В последний раз их планово обновляли в 2007 году.