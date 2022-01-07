В киевском метро неадекват устроил представление на рельсах и парализовал работу подземки (видео)

Отмечается, что в этот момент в подземке не было правоохранителей, чтобы сразу отреагировать на "выступление" мужчины на рельсах.

"30 минут не шли поезда, потому что не было полицейских. В результате людям надоело ждать и они сами его вытащили", - говорится в публикации.

На кадрах видно, что нетрезвый пассажир вел себя не буйно, но спокойным тоном продолжал свою речь перед "публикой", которая, в свою очередь, упрашивала мужчину подняться на перрон и протягивала руки, чтобы помочь.

После того как неадеквата достали, он еще "пару минут погулял по станции, и только тогда пришли дежурные правоохранители".

Позже стало известно, что на мужчину составили несколько административных протоколов:

за мелкое хулиганство,

за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,

за нарушение правил карантина - он был без маски.

Также появилась информация, что пьяного пассажира подземки увезли на "скорой". Кроме того правоохранители уточнили, что на самом деле движение поездов останавливали - так как необходимо было обесточить контактный рельс - не на полчаса, а минут на 10.

Видео: в Киеве на станции метро "Теремки" пьяный пассажир отличился выходкой