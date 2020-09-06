В киевском магазине обнаружили "ядовитые" игрушки: будьте осторожны

В киевском магазине "Дом игрушек" был обнаружен автомобиль на радиоуправлении ТМ "YP Toys", который содержал свинец, превышающий официальную норму в 166 раз.

Массовая доля свинца в игрушке была на уровне 166 000 мг/кг при норме в 1 000. В данное время специалисты отслеживают цепь поставок этих опасных игрушек, чтобы изъять их из обращения в Украине. Об этом сообщает Госпотребслужба Киева.

Стоит отметить, что свинец является токсичным металлом, который применяется для изготовления бензина, красок и аккумуляторов. При этом наука доказала, что не существует безопасной дозы свинца.

Опасность свинца заключается в том, что он накапливается в организме. Свинец оседает в жидкостях, и накапливается в костях в виде нерастворимых фосфатов. Хроническая интоксикация данного вещества наступает при потреблении 1-8 мг свинца в сутки.

Среди главных признаков избытка свинца в организме являются слабость, ухудшения памяти, утомленность, боль в животе и конечностях. Также может болеть голова. Кроме того, на деснах может образоваться свинцовый налет.

Напомним, названы сорта чая, которые могут подорвать здоровье.

Ранее, эксперты составили список продуктов, которые нужно исключить из рациона после 40 лет.