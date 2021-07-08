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Киевский вуз оскандалился из-за дресс-кода для студентов: "ох, этот сексизм..."

Автор: Владимир Костырин

В киевском Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предполагает ряд запретов и рекомендаций, что вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.

Документ опубликован на Facebook-странице группы "КПИ live".

Речь идет о приложении к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "Памятка о внешнем опрятном виде участников образовательного процесса Национального авиационного университета", подписанному 5 июля.

В нем, в частности, говорится, что деловой стиль участников образовательного процесса "предполагает соблюдение следующих правил, касающихся внешнего вида". Далее следует перечень таких требований и табу, с пояснениями и объяснениями. Вот некоторые из них:

  • одежда должна быть максимально удобной
  • должна выражать уважение хозяина к самому себе и общества
  • работники, студенты и аспиранты должны придерживаться классического стиля одежды
  • макияж у лиц женского пола должен быть сдержанным
  • запрещается носить слишком декольтированные, яркие и укороченные блузки (топики), футболки и т.д., слишком яркие рубашки
  • запрещается носить очень короткие юбки (длина юбки не должна превышать 10 см от колена)
  • запрещается носить одежду для летнего отдыха (шорты, купальники, халаты и т.д.)
  • запрещается носить неформальный символику и атрибутику

В НАУ установили дресс-код для студентов (фото: facebook.com/kpi.live)

"Если вы "особа женского пола", любите мини-юбки и глубокие декольте поступайте, пожалуйста, в КПИ. Тут хотя бы за внешний вид пока не др*чат", - говорится в публикации.

Пользователи сети отреагировали на такой свод правил о внешнем виде критическими замечаниями, горячими обсуждениями, с интерпретациями и сарказмом. Некоторым юзерам распоряжение ВУЗа напомнило "совок", другие отмечают, что определенные пункты можно трактовать как угодно...

  • "Маразм крепчал"... Судя по этой достопримечательности - лицам мужского пола таки разрешен несдержанный макияж
  • Что плохого в неформальной атрибутике и ярких рубашках? На фоне депрессивно серых и зеленых как яд стен преподавателю было бы приятно видеть ярких студентов, а студентам - яркого преподавателя. Говорю как человек, который там провела восемь лет студенткой и преподавателем.
  • Боже, как за**ал этот совок. Вот людям неймется построить студентов рядами
  • Мужчины могут не сдерживать себя при выборе дневного макияжа.
  • 3-й пункт снизу позволяет носить мини-юбки длиной хоть 5 см, можно даже без прикрытия интимных мест. Длину, не превышающую 10 см от колена можно трактовать как вверх так и вниз
  • То есть мужчинам можно ярко краситься, а женщинам нет? Ох, этот сексизм...
  • А как определить уровень яркости рубашки? Есть какие-то приборы для измерения и стандарт яркости?
  • Что значит классическая одежда? Классические фрак и вечернее платье, классические кожаные штаны и косуха, классические хипповские платья и широкие штаны, что там еще из классики?)
  • Пацаны могут краситься ярко и дерзко...

Ранее сообщалось, что под Львовом директор лицея "разнесла" одежду школьников, и отличилась оскорбительными высказываниями.

Напомним также, что недавно образовательный омбудсмен сделал важное заявление о школьной форме.

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