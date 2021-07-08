Киевский вуз оскандалился из-за дресс-кода для студентов: "ох, этот сексизм..."

В киевском Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предполагает ряд запретов и рекомендаций, что вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.
Документ опубликован на Facebook-странице группы "КПИ live".
Речь идет о приложении к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "Памятка о внешнем опрятном виде участников образовательного процесса Национального авиационного университета", подписанному 5 июля.
В нем, в частности, говорится, что деловой стиль участников образовательного процесса "предполагает соблюдение следующих правил, касающихся внешнего вида". Далее следует перечень таких требований и табу, с пояснениями и объяснениями. Вот некоторые из них:
В НАУ установили дресс-код для студентов (фото: facebook.com/kpi.live)
"Если вы "особа женского пола", любите мини-юбки и глубокие декольте поступайте, пожалуйста, в КПИ. Тут хотя бы за внешний вид пока не др*чат", - говорится в публикации.
Пользователи сети отреагировали на такой свод правил о внешнем виде критическими замечаниями, горячими обсуждениями, с интерпретациями и сарказмом. Некоторым юзерам распоряжение ВУЗа напомнило "совок", другие отмечают, что определенные пункты можно трактовать как угодно...
Ранее сообщалось, что под Львовом директор лицея "разнесла" одежду школьников, и отличилась оскорбительными высказываниями.
Напомним также, что недавно образовательный омбудсмен сделал важное заявление о школьной форме.