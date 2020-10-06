Киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября

Коронавирус в Украине останавливаться не собирается и будет продолжать инфицировать людей. К концу октября ситуация усугубится. Такое мнение озвучила главный врач больницы №4 Киева Татьяна Мостепан. По словам медика, из-за несоблюдения карантинных ограничений каждый день количество заразившихся коронавирусом, будут только увеличиваться.

"Если сравнить официальные цифры, которые дает официальная страница Минздрава, взять этих 4,5 тысячи в сутки, принять во внимание, что все они имеют контактных лиц, инкубационный период около 2 недель, это означает, что цифры и в дальнейшем будут увеличиваться ежедневно", - сказала врач "Обозревателю".

Медик вспомнила эпидемию кори, которую смогли остановить с помощью вакцины. Но так как на данный момент прививки от COVID-19 не существует, а также нет тотального карантина - то способов остановить массовое заражение нет.

Татьяна Мостепан считает, что остановить пандемию может только карантин.

"Единственное, что может помочь – это разъединение контактов, то есть, грубо говоря, тот же карантин", - подчеркнула она.

Медик еще раз отметила, что вирус опасен, так как передается воздушно-капельным путем. Если продолжать игнорировать санитарные требования - ситуация будет ухудшаться с каждым днем.

Напомним, что ранее врач рассказал, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом в Украине может достичь 9 тысяч случаев за сутки.