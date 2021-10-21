Киевский врач объяснил высокую смертность от COVID в Украине: есть две причины

Медик считает, что в большинстве смертей от коронавируса в Украине виноваты медицинская система и состояние здоровья населения.

Медицинская система

В прошлую вспышку инфекции медики сгруппировались и приняли удар на себя. Им удалось справиться, но сейчас ситуация изменилась.

"В таком напряжении, с таким отношением к медицине, в таких условиях - согласных работать в медицине становится все меньше. Каждый месяц Украина теряет медицинские кадры. Я не назову конкретных цифр, но вижу это постоянно воочию: медицинские работники освобождаются и бросают работу в медицине. Кто-то настолько разочаровался, даже не ищет работы за границей или в частной сфере - просто меняет профессию. Недостаток медицинских кадров приобретает уже угрожающие показатели", - написал врач.

Для работы банально не хватает кадров - врачей и медсестер.

"Острая нехватка кадров, которая приводит в чрезмерной нагрузке медиков, уже дает о себе знать: врачи, средний и младший медицинский персонал истощен, замучен и лишен уже того энтузиазма, вдохновения и мотивации, которые были в начале эпидемии", - считает Дубровский.

Состояние здоровья населения

"О состоянии здоровья населения уже нечего и что говорить ... о своевременном лечении и предупреждение тяжелых хронических заболеваний (своевременная специализированная помощь), об оздоровлении нации, о здоровом образе жизни и борьбе с вредными привычками уже сказано-пересказано много раз. Но это вторая причина высокой смертности. Страны с высоким уровнем жизни и здоровым способом существования легко и безболезненно проходят эту эпидемию", - резюмировал инфекционист.