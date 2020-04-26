Когда откроют метро в Киеве: появилось важное заявление

Метро в Киеве остановлено на время карантина из-за пандемии коронавируса. При этом в СМИ начала распространятся информация о датах с возможным запуском метро. В метрополитене же подчеркнули, что не давали официальных комментариев по поводу дат, связанных с возобновления работы подземки.

Администрация столичного метрополитена на своих страницах в соцсетях призвала граждан проверять информацию и искать новости по поводу возобновления работы метрополитена только на официальных ресурсах.

Официальными страницами киевской подземки являются сайт metro.kyiv.ua и страницы в соцсетях Facebook и Twitter: Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). В метрополитене также подчеркнули, что у них нет Telegram-канала.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ о возможных датах – не соответствует действительности. Согласно постановлению Кабмина сейчас карантинные меры, в том числе касательно метро, продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

Скриншот с metro.kiev.ua

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, общественный транспорт в Киеве будет запускаться поэтапно. Он также заявил, что массовое скопление людей в общественном транспорте – это самый главный риск заражения СOVІD-19. Шмыгаль также отметил, что не нужно рассчитывать на то, что столичный метрополитен будет запущен до 11 мая.