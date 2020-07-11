Киевские школьники жестко опозорились из-за Крыма: скандал получил неожиданный финал

В Киеве школьники спровоцировали громкий скандал, допустив грубые и оскорбительные высказывания в адрес крымских татар и называя Крым российским, когда снимали ролик после сдачи ВНО по истории Украины. Подростки вскоре после инцидента, вызвавшего массу возмущения и критики, удалили ролик в сети и принесли свои извинения.

В свою очередь в Меджлисе крымскотатарского народа призвали всех граждан Украины считать инцидент исчерпанным, не "раскачивать волну", и даже пообещали подарки школьникам, которые нашли в себе силы признать ошибку и публично извиниться.

Так, Рефат Чубаров пригласил оскандалившихся выпускников в офис Меджлиса, где каждому из них лидер крымскотатарского народа, правозащитник Мустафа Джемилев лично вручит книги по истории Крыма и крымских татар.

Видео: Рефат Чубаров отреагировал на оскорбительные высказывания школьников в Киеве

В самой столичной школе №90, которая расположена в центре Киева на улице Лаврской, также попросили прощение за вопиющее поведение выпускников.

"В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону", - говорится в сообщении на Facebook-странице школы.

В учебно заведении пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

"Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым - это Украина", - написала администрация школы.

В министерстве образования и науки Украины отметили, что школьники в своем ролике 9 июля возмущались содержанием сертификационной работы, а в частности задачей № 25, целью которого является проверка знаний о событиях и персоналий, связанных с крымскотатарским народом.

"Особенно досадным является то, что участники ВНО, присутствующие на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные восклицания, отрицают территориальную целостность Украины", - говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Поведение школьников, которые записали видео с оскорблениями в адрес крымских татар, связывают именно с тем, что на ЗНО по истории были вопросы о Крыме, а выпускники, скорее всего, просто не смогли на них ответить. Это "побудило" подростков на подобную неадекватную реакцию.

Фото: скрин testportal.gov.ua

Сейчас ролик удален из сети, но юзеры успели его сохранить в качестве "вещественных доказательств". Посмотреть видео можно по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань с признаками дискриминации!)

Фото: скрин поста facebook.com/GireiBatalov

В УЦОКО отметили, что несмотря на извинения школы и выпускников "в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные выкрики, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды".

Также в МОН выразили искреннюю благодарность Меджлису крымскотатарского народа "за конструктивную реакцию на досадный инцидент".

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