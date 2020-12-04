Киевская блогерша, чью дочь спасли от похитителей, грозит полиции "убийственной магией"

Украинская блогерша и телеведущая Алена Лоран (Алена Дюрцкая) пыталась запугать работника полиции и грозилась своими "магическими способностями" расправиться со следователем, пытаясь добиться "положительного" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

В итоге ей сообщили о подозрении за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. Об этом передали в пресс-службе полиции Киевской области.

31-летняя Лоран полтора месяца назад оказалась в центе криминальной истории с похищением ее маленькой дочери - бандиты хотели за девочку выкуп в 150 тысяч долларов, но полиция успешно провела спецоперацию, разоблачила и задержала злоумышленников.

Теперь блогерша попала в скандал из-за мужа, на которого открыли дело за "хулиганку". Правоохранители рассказали, что следователь собрала "достаточно доказательств" и по процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

По данным полиции, Лоран "решила любым способом помешать служебной деятельности работника полиции - даже угрожала "магическими способностями", чтобы добиться принятия незаконного решения".

Сообщают, что блогерша два месяца преследовала следователя и пыталась запугать ее то порчей, то чумой, то проклятиями, то просто грубыми нецензурными оскорблениями в адрес работника полиции и ее семьи.

Правоохранители также опубликовали скрины с такими угрозами, которые Лоран отправляла на мобильник следователя.

Блогерша Алена Лоран писала следователю сообщения с угрозами (фото: kv.npu.gov.ua)

Кроме того, в доме у блогерши обнаружили всевозможные амулеты и карты, спиритическую доску, литературу о магии, ритуальные предметы и прочее.

У блогерши Алены Лоран обнаружили предметы для "магических ритуалов" и книги по эзотерике (фото: kv.npu.gov.ua)

Теперь Лоран сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. За это ей грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

В свою очередь блогерша, которая позиционирует себя как специалиста по эзотерике и занимается "магической" консультацией в сети, пожаловалась на "ментовский беспредел" и попытки ее запугать.

Лоран в своем YouTube-канале представила свое видение ситуации, резко высказалась о работниках правоохранительных органов и подчеркнула, что ее супруг не виновен.

Видео: Блогерша Алена Лоран высказалась о скандале с угрозами полицейскому

Ранее мы писали о похищении дочери блогерши Лоран и как удалось задержать бандитов.

Напомним, недавно аферистки "сняли порчу" с украинки почти за миллион, и полиция обратилась к гражданам за помощью.