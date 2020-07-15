Под Киевом зреет бунт из-за смертельного избиения молодого парня: мажоры на свободе

Под Киевом назревает бунт из-за мажоров, которые забили до смерти молодого парня (коллаж: РБК-Украина)

В Киевской области до смерти избили Николая Овдиенко, но полиция намекает родителям, что он сам упал и ударился

В Бородянке Киевской области люди требуют наказать виновных в смерти 34-летнего Николая Овдиенко, которого на Троицу, 7 июня, сильно избили на дискотеке. Месяц спустя парень умер.

Нанесенные по голове удары оказались несовместимы с жизнью. И хотя очевидцы говорят, что парня били толпой, у полиции только один подозреваемый - 19-летний боксер Ян из села по-соседству. Но даже несмотря на это, никто из причастных к смерти парня не задержан.

Остальных вероятных участников избиения не ищут. В селе ходят слухи, что свидетелей запугивают, а матери погибшего в полиции намекают, что Николай сам упал-ударился, мол, с кем не бывает, пишут Vesti. Кроме того, к избиению могут быть причастны местные мажоры - дети бизнесменов. Они боксеры, являются воспитанниками Песковского спортивного центра.

В сети недавно обнародовали имена парней. Это Ян Лось, Антон Семенов, Алексей Петренко и Виталий Атаманчук.

Предполагаемые виновники смерти Николая (скрин: Наталия Козакова/Facebook)

11 июля жители Бородянки вышли под районную администрацию с протестами. Они требовали справедливого расследования смерти парня. Андрей Небытов, глава полиции Киевской приехал на митинг и уверил, что правоохранители работают и дело не спустят.

Интересно, что местный ночной клуб "Прайд", где произошла трагедия, находится рядом с отделением полиции. Но правоохранители не реагируют на драки, которые случаются там часто.

Николая жестоко избили в ночь с 7 на 8 июня. Вечером он пришел в клуб с другом Давидом Амбаряном.

"Мы пришли с Николаем вдвоем туда впервые. Уже там к нам за стол подсели знакомые. Конфликт начался на танцполе и даже не с Николаем, а с Антоном Прокопцом (знакомым Николая). Один из песковских боксеров, - как потом оказалось, это был Ян, - вместо танцев устроил "бой с тенью". Отрабатывал удары перед носом у танцующих людей. Антон ему сделал замечание, и тот тут же набросился на него", - рассказал Давид.

Боксер Ян сбил Антона с ног, а затем с компанией выбежал на улицу. Пока Давид приводил Антона в чувство, Николай с приятелем направились на улицу за боксерами. Потом кто-то крикнул, что Колю бьют.

Когда Давид вышел на улицу, увидел, что Николай лежит с окровавленной головой, за одним из его приятелей бегут человек пять-шесть, других тоже избивают. На Давида тоже набросились и рассекли чем-то лоб.

Как оказалось позже с камер наблюдения, рядом с клубом стояла толпа из соседнего села Бабинцы, которые присоединились к избиению Николая Овдиенко и его приятелей.

"Ян давал показания и сказал, что он якобы наотмашь ударил Колю и убежал. Но на записи хорошо видно, что лежачего били подбежавшие бабинецкие. Я об этом говорил в полиции, но они мне сказали: если ты не видел своими глазами, то и молчи... Полиция бабинецких даже не ищет. У них есть один подозреваемый, и все, им хватает", говорит Давид.

Николай Овдиенко (фото: соцсети)

Мама Николая рассказала, что они уже добились передачи дела из Бородянки в Киев и останавливаться не намерены.

"Есть свидетель, который готов рассказать, как он давал одни показания, но ему сказали их поменять. Свидетели этой драки рассказывали о том, что избивавших было больше, но полиция так все делала, чтобы был только один подозреваемый, чтобы это было как несчастный случай", - рассказывает женщина.

Кроме того, ей тактично пытались намекнуть, что Коля, якобы неудачно упал. Но женщина в это не верит - хирург рассказал ей, что еще никогда не видел такой изуродованной головы. От одного удара таких травм не бывает.

Когда приехала скорая, Коля был в сознании. Но со вторника на среду (избиение произошло с воскресенья на понедельник) потерял сознания. Операция длилась 8 часов, но парень все-таки впал в кому, а месяц спустя - 7 июля - умер.

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