Под Киевом женщина замучила сотни животных: ей "светит" до 8 лет за решеткой

В Киевской области выявили двух живодеров, которые замучили до смерти сотни животных. Яна Майборода и Вадим Лобко, среди прочего, варили кашу из щенков, которой кормили других животных. Люди отдавали на передержку нелюдям своих животных, а те издевались над несчастными.

В результате противоправных действий подозреваемой в период времени с октября по ноябрь 2018 в месте проживания последней обнаружено более 20 трупов животных, причиной смерти которых согласно заключению экспертов стала "алиментарная дистрофия", которая также является фактором, который вызвал страдания животных перед смертью, то есть страдания от голода и жажды.

Фото: Яна Майборода и Вадим Лобко (facebook.com/vlad.dtp)

На данный момент от отдела Бориспольской местной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более двадцати животных).

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании Яне Майбороде меры пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство находится на рассмотрении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как мы ранее сообщали, в Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на 6 лет за жестокое обращение с котом.

Также мы писали о том, что в Херсонской области живодер молотком избил собственную собаку - коллегия судей приговорила его к четырем месяца ареста.