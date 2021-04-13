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Под Киевом жена выгнала пожилого мужа из дома: он поселился в будке

Автор: Людмила Жукова

В селе Вишенки под Киевом жена выгнала 75-летнего мужа из дома. Пара прожила вместе 10 лет, а потом к женщине приехала дочка и она решила избавиться от супруга.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По словам соседей, супруги жили нормально в совместном доме, а потом мужчина оказался на улице. Люди начали подкармливать пожилого мужчину, ведь его было очень жалко.

В сельсовете сказали, что в селе мужчина не прописан и ничем ему помочь не могут. Валентину Ивановичу сейчас 75 лет.

"Я по гороскопу Рыбы. А они уступают всем", - рассказывает о себе Валентин.

Мужчина рассказал, что жил с женщиной в гражданском браке, потом к ним переехала дочь жены и ему указали на дверь. Потом выгнали и его собаку по кличке Барон.

В будке, которой живет мужчина, нет ни света, ни отопления. Всю еду ему приносят соседи. Он получает пенсию, но пока переехать ему просто некуда.

Сам Валентин Иванович родился в Донецке, много лет проработал на заводе и заработал пенсию около 8 тысячи гривен. Бывшая жена, которая его выгнала, снимает с карточки бывшего супруга пенсию и распоряжается ей.

Как мы писали ранее, в Киеве будут судить мошенника за выманивание денег у пенсионеров.

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