Под Киевом жена выгнала пожилого мужа из дома: он поселился в будке

По словам соседей, супруги жили нормально в совместном доме, а потом мужчина оказался на улице. Люди начали подкармливать пожилого мужчину, ведь его было очень жалко.

В сельсовете сказали, что в селе мужчина не прописан и ничем ему помочь не могут. Валентину Ивановичу сейчас 75 лет.

"Я по гороскопу Рыбы. А они уступают всем", - рассказывает о себе Валентин.

Мужчина рассказал, что жил с женщиной в гражданском браке, потом к ним переехала дочь жены и ему указали на дверь. Потом выгнали и его собаку по кличке Барон.

В будке, которой живет мужчина, нет ни света, ни отопления. Всю еду ему приносят соседи. Он получает пенсию, но пока переехать ему просто некуда.

Сам Валентин Иванович родился в Донецке, много лет проработал на заводе и заработал пенсию около 8 тысячи гривен. Бывшая жена, которая его выгнала, снимает с карточки бывшего супруга пенсию и распоряжается ей.