Под Киевом заробитчане напали на 17-летнюю девушку: били кирпичом по голове

В Киевской области задержали двоих заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку. Это 32 и 39-летние жители Черкасской области, которые приехали ближе к столице на работу.

Они снимали жилье в Броварах, и нападение совершили неподалеку от места проживания. В данный момент полиция занимается расследованием всех обстоятельств происшествия. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители рассказали, что мужчины набросились на девушку возле железнодорожного переезда "Княжичи", когда она днем шла мимо.

Пригрозив ножом злоумышленники завладели мобильным телефоном жертвы, а когда она начала сопротивляться и пыталась сбежать, повалили на землю и ударили по голове кирпичом. Девушка потеряла сознание, с нее сняли украшения и убежали.

Через сутки кропотливой работы - проверки камер видеонаблюдения, потенциальных мест сбыта краденого и ранее судимых лиц, опроса очевидцев - следователи установили причастных к преступлению.

Правоохранители установили, что телефон они сдали в ломбард в Киеве, чтобы запутать следствие.

Задержанным уже выбрали меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 187 (Разбой).

Ранее мы писали, что всплыли новые данные о жертвах врача-садиста из Киева. Он может быть причастен не только к жестокому нападению, но и к смерти девушек.

Также сообщалось, что в Киеве маньяк караулит девушек под подъездом. Стало известно, в каких местах он "охотится".