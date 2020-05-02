Под Киевом в закрытый на карантин парк пришли сотни людей: появилось видео

Под Киевом дендропарк работает на карантине (коллаж РБК-Украина)

Дендропарк ушел на карантин неделю назад, но посетителей пускает и продает билеты

Карантин в Киеве начнут ослаблять только с 12 мая, а снятие ограничений будет происходить постепенно. Столичные власти главным условием реализации мероприятий называют ситуацию с COVID-19 в городе и настоятельно рекомендуют придерживаться установленных правил. Тем не менее, не все киевляне прислушиваются к советам.

Практика показывает, что желание прогуляться по паркам и скверам и подышать свежим воздухом не редко заставляет жителей столицы забыть об угрозе заразиться и забыть о 17-тысячных штрафах за нарушение карантина.

Недавно в Киеве можно было увидеть заполненный парк Киото желающими посмотреть на цветение сакуры. Сейчас под столицей в дендропарке "Добропарк" начали цвести тюльпаны - и туда ринулись толпы.

В сети показали фото и видео, как ценители красоты флоры в большом количестве спешат в дендропарк. Как видно на кадрах, большинство не соблюдает ни социальную дистанцию, ни требование носить маску в общественном месте.

Видео: Под Киевом дендропарк работает на карантине - пришли сотни людей

На подъезде к комплексу возникали пробки, а число посетителей составило сотни.

Примечательно, что "Добропарк" работал официально и пропускал всех по билетам.

Между тем, 26 апреля в парке объявили, что закрываются на карантин.

Фото: скрин поста facebook.com/dobropark.ua

"История о том, как мы наивно хотели поснимать парк без людей. Я в шо-о-о-ке от забитой парковки, количества людей, абсолютно не соблюдающих ни дистанцию, ни ношение масок", - написала жительница Киева Ирина Ключникова в своем Facebook, рассказывая о впечатлениях от посещения дендропарка 1 мая.

Также она уточнила, что за вход на кассе брали 50 гривен.

Под Киевом дендропарк работает на карантине (Фото: facebook.com/klyuchnikova)

Ранее мы писали о том, что в Украине 1 мая ослабили карантин и открыли рынки. Появилось фото и видео, как отреагировали граждане в разных городах и что теперь происходит на базарах.