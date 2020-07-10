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Под Киевом забили до смерти молодого парня: убийцы на свободе

Пятница 10 июля 2020 08:24
Под Киевом забили до смерти молодого парня: убийцы на свободе
Под Киевом от избиения скончался парень (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Под Киевом возле ночного клуба расправились с молодым парнем

В Бородянке Киевской области произошел вопиющий случай. Четыре парня-боксера забили до смерти Николая Овдиенко, который заступился за другого молодого человека и поплатился за это смертью. Трагедия произошла 7 июня возле местного клуба "Прайд". Об этом написала на своей странице в Facebook Наталия Казакова.

Автор поста утверждает, что парня по-звериному добивали возле его машины Ян Лось, Антон Семенов, Алексей Петренко, Виталий Атаманчук.

"Они нанесли смертельные удары несовместимые с жизнью, от которых Коля пролежал в коме почти 4 недели и перенес 2 трепанации черепа, покинул нас 7 июля ... И чего вы так быстро спрятали свое чадо Семенова?", - написала автор поста.

Наталия Казакова просит всех неравнодушных обратить на трагедию внимание, так как молодые люди на свободе и не наказаны за убийство Овдиенко. Она просит СМИ привлечь внимание к ЧП для привлечения к уголовной ответственности виновных.

Под Киевом забили до смерти молодого парня: убийцы на свободе

Скриншот поста (Наталия Козакова/Facebook)

Как мы ранее писали, в Киеве умер 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный.

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