Под Киевом выпускница школы избила девочку-подростка

Как сообщили в полиции, об инциденте они узнали во время мониторинга социальных сетей. На одном из ресурсов они обнаружили видео, где несовершеннолетние выясняют отношения с помощью кулаков в местной лесополосе. Данные о происшествии зарегистрировали в соответствующих учетах и начали поиски участников инцидента и проверку.

Было установлено, на кадрах видео 17-летняя девушка наносит удары по лицу 13-летней девочке-подростку. По предварительным данным, причиной таких разборок стал конфликт, который начался накануне.

Сначала 13-летнюю девочку ударили по лицу другие присутствующие и одновременно с этим они сильно ругались, а потом, уже более жестоко, подключилась 17-летняя девушка. Потерпевшая с заявлением в полицию обращаться не стала.

Однако полиция опросила старшую девушку. Она рассказала, что у нее есть обида на младшую за слова в адрес родителей. Также выпускница призналась, что сожалеет о своем поведении и признает, что поступила неправильно.

О том, что она была неправа, она поняла самостоятельно, но уже после инцидента.

По данным из социальных сетей, на следующий день после драки пострадавшая девочка собрала компанию подростков и встретилась с одной из своих обидчиц. Есть данные о том, что произошла еще одна драка.

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